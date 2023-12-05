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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» придумал, как отговорить Мбаппе от перехода в «Реал»

05 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать

Руководство «ПСЖ» предпринимает попытки сохранить в клубе главную звезду команды Килиана Мбаппе. Об этом рапортуют журналисты AS.

Президент парижского гранда уговаривает Мбаппе остаться, поскольку у 24-летнего нападающего есть отличные шансы войти в историю в качестве лучшего бомбардира чемпионата Франции. Также Килиан может принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, являясь футболистом местного клуба.

Срок действующего контракта Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 180 миллионов евро.

«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе

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