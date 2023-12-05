​«Это часть работы» - Гаттузо прокомментировал расставание «Лиона» с Гроссо

Итальянский специалист Фабио Гроссо остался без работы в чемпионате Франции, его уволил «Лион». Соотечественник Гроссо, Дженнаро Гаттузо, прокомментировал случившееся.

- Увольнение - это часть нашей работы, хотя я искренне расстроен за него. Любой тренер подвергается риску быть уволенным, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит заметить, что и над самим Гаттузо висит дамоклов меч увольнения из «Марселя». Что до Гроссо, то он, по последним слухам, может найти себе пристанище в итальянском «Палермо», в котором появилась тренерская вакансия.