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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Это часть работы» - Гаттузо прокомментировал расставание «Лиона» с Гроссо

05 Декабря 2023 • 09:08 Комментировать
Марсель
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Лион
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06.12 23:00

Итальянский специалист Фабио Гроссо остался без работы в чемпионате Франции, его уволил «Лион». Соотечественник Гроссо, Дженнаро Гаттузо, прокомментировал случившееся.

- Увольнение - это часть нашей работы, хотя я искренне расстроен за него. Любой тренер подвергается риску быть уволенным, - цитирует слова Гаттузо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит заметить, что и над самим Гаттузо висит дамоклов меч увольнения из «Марселя». Что до Гроссо, то он, по последним слухам, может найти себе пристанище в итальянском «Палермо», в котором появилась тренерская вакансия.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Фабио Гроссо Дженнаро Гаттузо ещё теги

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