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Чемпионат Франции. Лига 1

«ГОАЛовин!»: реакция соцсетей на звание Головина лучшим игроком в матче с «Монпелье»

05 Декабря 2023 • 07:30 Комментировать
Монако
2:0
Монпелье

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата Франции, в котором «монегаски» победили «Монпелье» со счётом 2:0. Игра проходила 3 декабря на стадионе «Луи II». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило за социальными сетями «Монако» и предоставляет читателям комментарии болельщиков французского клуба, посвящённые Головину.

«Головин чертовски хороший человек!» - axlpiebxzz

«Машина», - e_kulakow

«Молодец!» - one_di_helen

«ГОАЛовин», - daaniel.dtr

«Лучший игрок Лиги 1 с начала сезона, я знаю, что говорю», - grololo88

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость Головина оценивается в 30 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Важно отметить, что по итогам 14 туров Головин становился трижды лучшим игроком месяца «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин ещё теги

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