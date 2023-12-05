«ГОАЛовин!»: реакция соцсетей на звание Головина лучшим игроком в матче с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата Франции, в котором «монегаски» победили «Монпелье» со счётом 2:0. Игра проходила 3 декабря на стадионе «Луи II». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило за социальными сетями «Монако» и предоставляет читателям комментарии болельщиков французского клуба, посвящённые Головину.

«Головин чертовски хороший человек!» - axlpiebxzz

«Машина», - e_kulakow

«Молодец!» - one_di_helen

«ГОАЛовин», - daaniel.dtr

«Лучший игрок Лиги 1 с начала сезона, я знаю, что говорю», - grololo88

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость Головина оценивается в 30 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Важно отметить, что по итогам 14 туров Головин становился трижды лучшим игроком месяца «Монако».

Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Монпелье»