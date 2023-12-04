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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе нагнал по голам в Лиге 1 Бьянки и Гуннара Андерсона, войдя в десятку лучших

04 Декабря 2023 • 19:22 Комментировать

Килиан Мбаппе забил свой очередной гол во французском чемпионате, голеадор «ПСЖ» поразил ворота «Гавра». Этот гол стал для него 179-м в истории выступлений в высшей лиге французского чемпионата - не только в составе «ПСЖ», но и «Монако» также.

Как уточняет Canal+Foot, Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции, в настоящий момент он на девятом месте наравне с Карлосом Бьянки и Гуннаром Андерссоном. До конца сезона Мбаппе вполне может подняться на седьмое место, для этого надо забить еще одиннадцать голов. 

Ну а лидирует в списке знаменитый аргентинец Делио Оннис - 299 голов, большая часть из которых были забиты в составе «Монако».


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ПСЖ Килиан Мбаппе Делио Оннис ещё теги
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