​Мбаппе нагнал по голам в Лиге 1 Бьянки и Гуннара Андерсона, войдя в десятку лучших

Килиан Мбаппе забил свой очередной гол во французском чемпионате, голеадор «ПСЖ» поразил ворота «Гавра». Этот гол стал для него 179-м в истории выступлений в высшей лиге французского чемпионата - не только в составе «ПСЖ», но и «Монако» также.

Как уточняет Canal+Foot, Мбаппе вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата Франции, в настоящий момент он на девятом месте наравне с Карлосом Бьянки и Гуннаром Андерссоном. До конца сезона Мбаппе вполне может подняться на седьмое место, для этого надо забить еще одиннадцать голов.

Ну а лидирует в списке знаменитый аргентинец Делио Оннис - 299 голов, большая часть из которых были забиты в составе «Монако».