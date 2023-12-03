​Беспрецедентная серия «Ниццы» продлилась 1307 игровых минут

В четырнадцатом туре французского чемпионата «Ницца» потерпела первое поражение в сезоне, уступив «Нанту». Прервалась серия, которая продлилась 1307 минут - в течение всего этого времени «Ницца» ни разу не уступала в счете.

В последний раз до игры с «Нантом» команда уступала в счете более полугода назад - в 37-м туре прошлогоднего чемпионата, когда «Ницца», уступая по ходу игры «Монпелье», в итоге одержала волевую победу.

В следующем, пятнадцатом туре французского чемпионата «Ницца» сыграет в домашнем матче с «Реймсом», это случится десятого декабря, в следующее воскресенье.