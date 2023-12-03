«Лилль» переиграл «Мец», лучше пробивая пенальти

В 14-м туре чемпионата Франции встретились набравшие хорошую форму «Лилль» и «Мец». В конце первого тайма гости не забили пенальти, голкипер парировал удар Симона Элисора. В ответ Юсуф Языджи направил мяч в штангу, а Джонатан Дэвид пробил в никуда. И все же на 45-й минуте Языджи добил мяч в сетку после спасения вратаря. До свистка на перерыв Дэвид также забил пенальти, при этом голкипер едва не парировал. В начале второго тайма снова 11-метровый, у гостей бил Ламин Камара, но не переиграл кипера.
«Лилль» идет четвертым, соперник делит девятое место.
Протокол игры
|(1:0) Языджи Юсуф45'
|(2:0) Дэвид Джонатан45'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени•Рибейро Александро•Гудмундссон Габриэль•Бенталеб Набиль56' (Андре Бенжамин (56') •Гомес Анхель•Жегрова Эдон88' (Ферра Ишем (88') •Языджи Юсуф71' (Харальдссон Хакон-Арнар (71') •Кабелла Реми•Дэвид Джонатан88' (Буадди Айюб (88')
Укиджа Александр•Куао Коффи12' (Н'Дюкюиди Жозеф (12') •Траоре Исмаэль•Канде Фали•Юдоль Матьё•Жан-Жак Данле•Камара Ламин90' (Жан Н'Гессан (90') •Ван Ден Керкхоф Кевин46' (Асоро Йоэль (46') •Джаллоу Абли•Сабали Шейх74' (Тетте Бенджамин (74') •Элисор Симон74' (Диалло Папе (74')
Запасные: Маига Хабиб•Эрей Кристоф•Н'Дорам Кевин•Диш Гийом
03 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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