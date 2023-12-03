«Лилль» переиграл «Мец», лучше пробивая пенальти

В 14-м туре чемпионата Франции встретились набравшие хорошую форму «Лилль» и «Мец». В конце первого тайма гости не забили пенальти, голкипер парировал удар Симона Элисора. В ответ Юсуф Языджи направил мяч в штангу, а Джонатан Дэвид пробил в никуда. И все же на 45-й минуте Языджи добил мяч в сетку после спасения вратаря. До свистка на перерыв Дэвид также забил пенальти, при этом голкипер едва не парировал. В начале второго тайма снова 11-метровый, у гостей бил Ламин Камара, но не переиграл кипера.

«Лилль» идет четвертым, соперник делит девятое место.