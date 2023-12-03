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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» переиграл «Мец», лучше пробивая пенальти

03 Декабря 2023 • 21:06 Комментировать
Лилль
2:0
Мец
окончен

В 14-м туре чемпионата Франции встретились набравшие хорошую форму «Лилль» и «Мец». В конце первого тайма гости не забили пенальти, голкипер парировал удар Симона Элисора. В ответ Юсуф Языджи направил мяч в штангу, а Джонатан Дэвид пробил в никуда. И все же на 45-й минуте Языджи добил мяч в сетку после спасения вратаря. До свистка на перерыв Дэвид также забил пенальти, при этом голкипер едва не парировал. В начале второго тайма снова 11-метровый, у гостей бил Ламин Камара, но не переиграл кипера.

«Лилль» идет четвертым, соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Лилль2:0Мец
(1:0) Языджи Юсуф45'  
(2:0) Дэвид Джонатан45'  
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро ЛениРибейро АлександроГудмундссон ГабриэльБенталеб Набиль 56' (Андре Бенжамин ( 56') Гомес АнхельЖегрова Эдон 88' (Ферра Ишем ( 88') Языджи Юсуф 71' (Харальдссон Хакон-Арнар ( 71') Кабелла РемиДэвид Джонатан 88' (Буадди Айюб ( 88')
Запасные: Якубех АдамУна АдамИсмаили ГонсалвесЮмтити СамуэльДиаките Бафоде
Укиджа АлександрКуао Коффи 12' (Н'Дюкюиди Жозеф ( 12') Траоре ИсмаэльКанде ФалиЮдоль МатьёЖан-Жак ДанлеКамара Ламин 90' (Жан Н'Гессан ( 90') Ван Ден Керкхоф Кевин 46' (Асоро Йоэль ( 46') Джаллоу АблиСабали Шейх 74' (Тетте Бенджамин ( 74') Элисор Симон 74' (Диалло Папе ( 74')
Запасные: Маига ХабибЭрей КристофН'Дорам КевинДиш Гийом
03 декабря. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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