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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек

03 Декабря 2023 • 20:27 Комментировать
Монако
...
Лион
15.12 23:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лиона» из-за перебора жёлтых карточек.

Сегодня, 3 декабря, россиянин в матче против «Монпелье» (2:0) получил шестой «горчичник» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 играх в чемпионате Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. Он три месяца подряд становился лучшим игроком «Монако» по версии болельщиков.

Игра между «Монако» и «Лионом» состоится 15 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Монако Александр Головин ещё теги

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