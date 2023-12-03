Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек

Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет своей команде в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Лиона» из-за перебора жёлтых карточек.

Сегодня, 3 декабря, россиянин в матче против «Монпелье» (2:0) получил шестой «горчичник» в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 играх в чемпионате Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде. Он три месяца подряд становился лучшим игроком «Монако» по версии болельщиков.

Игра между «Монако» и «Лионом» состоится 15 декабря.