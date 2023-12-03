​Бен-Йеддер повторил свершение Папена

В четырнадцатом туре чемпионата Франции «Монако» обыграл со счетом 2:0 «Монпелье», один из мячей забил Виссам Бен-Йеддер, для которого этот гол стал юбилейным, сотым в домашних матчах высшей лиги французского футбола - с учетом не только мячей за «Монако», но и за бывший клуб также - «Тулуза».

Как оказалось, Бен-Йеддер - первый игрок с 1996 года, которому покорилась эта отметка. Тогда это был не кто иной, как знаменитый Жан-Пьер Папен.

В следующем туре французского чемпионата «Монако» сыграет в гостевом матче с «Ренном», это случится девятого декабря. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.