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Чемпионат Франции. Лига 1

​Фаната «Нанта» зарезали перед матчем с «Ниццей»

03 Декабря 2023 • 19:58 Комментировать
Нант
1:0
Ницца

Трагедия омрачила четырнадцатый тур французского чемпионата - «Нант» принимал дома «Ниццу» и выиграл с минимальным преимуществом. Но еще до начала игры поклонника «канареек» зарезали поблизости от стадиона «Божуар».

Как уточняется, 31-летнего погибшего ударили ножом в спину. Компетентные органы уже открыли уголовное дело, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре французского чемпионата «Нанту», недавно сменившему главного тренера, предстоит сыграть с «ПСЖ». Это случится в следующую субботу, девятого декабря, в рамках пятнадцатого тура.


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Евро-Футбол.Ру,
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