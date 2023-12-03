​Фаната «Нанта» зарезали перед матчем с «Ниццей»

Трагедия омрачила четырнадцатый тур французского чемпионата - «Нант» принимал дома «Ниццу» и выиграл с минимальным преимуществом. Но еще до начала игры поклонника «канареек» зарезали поблизости от стадиона «Божуар».

Как уточняется, 31-летнего погибшего ударили ножом в спину. Компетентные органы уже открыли уголовное дело, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре французского чемпионата «Нанту», недавно сменившему главного тренера, предстоит сыграть с «ПСЖ». Это случится в следующую субботу, девятого декабря, в рамках пятнадцатого тура.