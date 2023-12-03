​Головин сыграл 150-й матч в чемпионате Франции

В четырнадцатом туре чемпионата Франции «Монако» обыграл со счетом 2:0 «Монпелье», и для полузащитника монегасков Александра Головина это был 150-й матч во французском чемпионате, в котором он выступает с 2018 года.

Этот показатель уже давно стал рекордом для российских игроков в Лиге 1, до этого высшее достижение принадлежало Алексею Смертину - 85 матчей в высшем свете французского футбола.

В нынешнем сезоне на счету Головина четырнадцать сыгранных матчей и пят забитых голов. В следующем туре французского чемпионата «Монако» сыграет на выезде с «Ренном», это случится девятого декабря.