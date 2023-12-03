​В «Ницце» передумали расторгать контракт Аталя

Первое поражение в сезоне, нанесенное «Ницце» «Нантом», видимо, чуть отрезвило руководство клуба, и теперь оно передумало расставаться с опальным алжирским «политическим защитником» Юсефом Аталем. Тот отбывает сейчас дисквалификацию за свои заявления на тему арабо-израильского конфликта, которые были сочтены неприемлемыми.

Ранее клуб склонялся к расторжению контракта с игроком, но сейчас, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, «Ницца» готова сотрудничать дальше и даже, вроде бы, уже с нетерпением ждет возвращения игрока на поле. В общем, от любви до ненависти шаг, и наоборот также.