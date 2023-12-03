«Брест» разгромил «Клермон», «Тулуза» упустила победу над «Лорьяном»

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 14-го тура. «Брест» легко одолел «Клермон» со счетом 3:0, забив все мячи в середине поединка. Ромен дель Кастильо забивал с пенальти и игры, а также отличился Матиаш Перейра-Лаже.

В параллельном матче «Тулуза» принимала «Лорьян» и была близка к победе после того, как Тийс Далинга здорово пробил на 72-й минуте, но перед финальным свистком Дьенг Бамба сравнял счет - 1:1.