«Брест» разгромил «Клермон», «Тулуза» упустила победу над «Лорьяном»

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 14-го тура. «Брест» легко одолел «Клермон» со счетом 3:0, забив все мячи в середине поединка. Ромен дель Кастильо забивал с пенальти и игры, а также отличился Матиаш Перейра-Лаже.
В параллельном матче «Тулуза» принимала «Лорьян» и была близка к победе после того, как Тийс Далинга здорово пробил на 72-й минуте, но перед финальным свистком Дьенг Бамба сравнял счет - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Дель Кастильо Ромен20'
|(2:0) Перейра-Лаже Матиаш34'
|(3:0) Дель Кастильо Ромен51'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли• 44'Камара Махди78' (Лебо Адриен (78') •Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго67' (Ле Дуарон Жереми (67') •Дель Кастильо Ромен67' (Думбия Камори (67') •Мунье Стив85' (Сатриано Мартин (85') •Перейра-Лаже Матиаш78' (Мартен Жонас (78')
Диао Мори•Конате Шейк 19'81' (Армугом Йоэль (81') •Кофрие Максимилиано•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Зеффан Мехди 70'72' (Кейта Хабиб (72') •Маньен Йоанн•Гоналон Максим72' (Пельмар Анди (72') •Аллевина Джим•Бутубба Биляль•Николсон Шамар62' (Чам Мухаммед (62') •Рашани Эльбасан62' (Киэ Грежон (62')
03 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры
|(1:0) Даллинга Тийс 72'
|90' Бамба Дьенг (1:1)
Рестес Гийом • Деслер Миккел 31' ( Каманзи Уоррен ( 31') • Коста Логан • Николайсен Расмус • Суасо Габриэль 80' ( Кассерес Кристиан ( 80') • Спирингс Стейн • Сьерро Венсан • 83'Доннум Арон 1' 80' ( Диарра Мусса ( 80') • Шмидт Никлас 80' ( Беграуи Янис ( 80') • Сиссоко Ибрагим I 62' ( Даллинга Тийс ( 62') • Магри Франк
Запасные: Домингес Алекс • Мависса Кристиан • Генро Денис • Хелаберт Сесар
Мвого Ивон • Калюлю Гедеон • Лапорт Жульен • Тальби Монтассар • 33'Йонгва Дарлин 79' ( Ле Гофф Венсан ( 79') • Февр Ромен • Абергель Лоран • Бакайоко Тьемуэ 9' 55' ( Понсо Жульен ( 55' ) • 71'Макенго Жан-Виктор 66' ( Бамба Дьенг ( 66') • Дукуре Сирине 66' ( Менди Бенжамен ( 66' ) • 83'Крупи Эли Джуниор 80' ( Ле Бри Тео ( 80')
Запасные: Гомис Альфред • Менди Формоз III • Грбич Адриан • Инносент Бонке
03 декабря. Стадион "Мунисипал".
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