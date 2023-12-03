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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» разгромил «Клермон», «Тулуза» упустила победу над «Лорьяном»

03 Декабря 2023 • 19:13 Комментировать
Брест
3:0
Клермон

В чемпионате Франции завершились некоторые матчи 14-го тура. «Брест» легко одолел «Клермон» со счетом 3:0, забив все мячи в середине поединка. Ромен дель Кастильо забивал с пенальти и игры, а также отличился Матиаш Перейра-Лаже.

В параллельном матче «Тулуза» принимала «Лорьян» и была близка к победе после того, как Тийс Далинга здорово пробил на 72-й минуте, но перед финальным свистком Дьенг Бамба сравнял счет  - 1:1.

Протокол игры  
Брест3:0Клермон
(1:0) Дель Кастильо Ромен20'  
(2:0) Перейра-Лаже Матиаш34'  
(3:0) Дель Кастильо Ромен51'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко Брэдли  44'Камара Махди 78' (Лебо Адриен ( 78') Лис-Мелу ПьеррМаньетти Уго 67' (Ле Дуарон Жереми ( 67') Дель Кастильо Ромен 67' (Думбия Камори ( 67') Мунье Стив 85' (Сатриано Мартин ( 85') Перейра-Лаже Матиаш 78' (Мартен Жонас ( 78')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельЛе Кардинал ЖюльенДари Ашраф
Диао МориКонате Шейк  19' 81' (Армугом Йоэль ( 81') Кофрие МаксимилианоВивальдо Боргес до Сантос НетоЗеффан Мехди  70' 72' (Кейта Хабиб ( 72') Маньен ЙоаннГоналон Максим 72' (Пельмар Анди ( 72') Аллевина ДжимБутубба БиляльНиколсон Шамар 62' (Чам Мухаммед ( 62') Рашани Эльбасан 62' (Киэ Грежон ( 62')
Запасные: Маурер АйманБела ЖеремиAbdellah BaallalНдиайе Массамба
03 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
Протокол игры 
Тулуза1:1Лорьян
(1:0) Даллинга Тийс 72'  
  90' Бамба Дьенг (1:1)
Рестес Гийом  Деслер Миккел   31' (Каманзи Уоррен (   31' Коста Логан  Николайсен Расмус  Суасо Габриэль   80' (Кассерес Кристиан (   80' Спирингс Стейн  Сьерро Венсан   83'  Доннум Арон   1'   80' (Диарра Мусса (   80' Шмидт Никлас   80' (Беграуи Янис (   80' Сиссоко Ибрагим I   62' (Даллинга Тийс (   62' Магри Франк
Запасные: Домингес Алекс  Мависса Кристиан  Генро Денис  Хелаберт Сесар
Мвого Ивон  Калюлю Гедеон  Лапорт Жульен  Тальби Монтассар   33'  Йонгва Дарлин   79' (Ле Гофф Венсан (   79' Февр Ромен  Абергель Лоран  Бакайоко Тьемуэ   9'   55' (Понсо Жульен (   55'   71' Макенго Жан-Виктор   66' (Бамба Дьенг (   66' Дукуре Сирине   66' (Менди Бенжамен (   66'   83' Крупи Эли Джуниор   80' (Ле Бри Тео (   80')
Запасные: Гомис Альфред  Менди Формоз III  Грбич Адриан  Инносент Бонке
 03 декабря. Стадион "Мунисипал".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Лорьян Брест Клермон ещё теги

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Ставка и прогноз на матч Брест – Клермон чемпионата Франции 3 декабря 2023
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