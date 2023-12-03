Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Монпелье»

В 14-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье» и выглядел гораздо опаснее противника. На девятой минуте быстрая атака хозяев, первый удар парирован голкипером, а Такуми Минамино добил мяч - 1:0. Мусса аль-Тамари убегал один на один, и вратарь ногой отбил мяч. Ответ Александра Головина, и уже другой кипер вынул мяч из-под перекладины. Акор Адамс бил в полупустой угол, и вратаря «Монако» подстраховал защитник. Фоларин Балогун отправил мяч в сетку после ассиста Головина, но вне игры. Еще комбинация «Монако», и Головин пульнул в штангу. Кики Куяте прогнали с поля за грубость на 69-й минуте. Перед свистком Виссам Бен-Йеддер отобрал мяч и с близкого расстояния отправил его в сетку - 2:0.

«Монако» заслуженно победил и закрепился на третьем месте, соперник - 14-й.