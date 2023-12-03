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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Монпелье»

03 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать
Монако
2:0
Монпелье
окончен

В 14-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Монпелье» и выглядел гораздо опаснее противника. На девятой минуте быстрая атака хозяев, первый удар парирован голкипером, а Такуми Минамино добил мяч - 1:0. Мусса аль-Тамари убегал один на один, и вратарь ногой отбил мяч. Ответ Александра Головина, и уже другой кипер вынул мяч из-под перекладины. Акор Адамс бил в полупустой угол, и вратаря «Монако» подстраховал защитник. Фоларин Балогун отправил мяч в сетку после ассиста Головина, но вне игры. Еще комбинация «Монако», и Головин пульнул в штангу. Кики Куяте прогнали с поля за грубость на 69-й минуте. Перед свистком Виссам Бен-Йеддер отобрал мяч и с близкого расстояния отправил его в сетку - 2:0.

«Монако» заслуженно победил и закрепился на третьем месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Монако2:0Монпелье
(1:0) Минамино Такуми9'  
(2:0) Бен-Йеддер Виссам90'  
Кён ФилиппСкардовелли Вандерсон  20' 81' (Дьятта Крепен ( 81') Синго ВилфредМарипан ГильермоЯкобс ИсмаилЗакария ДенисКамара МохамедМинамино ТакумиАклиуш Манес 88' (Диоп Эден ( 88') Головин Александр  76'Балогун Фоларин 74' (Бен-Йеддер Виссам ( 74')
Запасные: Уаттара КассумСалису МохаммедМагасса СунгутуМаецки РадославЭфекеле МаламинМатсима Крислен
Лекомт БенжаменОмерагич БечирКуяте Кики  69'Эстев МаксимСако Фалае 61' (Тшато Энзо ( 61'  90') Минкарелли Дэвин Лукас 76' (Жюльен Кристофер ( 76') Аль-Тамари МуссаШотар Жорис  84'Саванье Тежи  45'Хазри Вахби 61' (Фаяд Халил ( 61') Адамс Акор 76' (Йебоа Келвин ( 76')
Запасные: Фэй СериньеТео АллиДелайе СашаБерто Димитри
03 декабря. Стадион "Луи II".

 

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Монако Монпелье Александр Головин ещё теги

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