Энрике — об удалении Доннаруммы: Оборона ошиблась, он хотел помочь

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал удаление вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы в матче с «Гавром».

Игра 14-го тура французской Лиги 1 завершилась победой «ПСЖ» над «Гавром» со счетом 2:0, не смотря на то, что парижане с 10-й минуты играли в меньшинстве.

— Удаление Доннаруммы? Там была ошибка нашей обороны. Доннарумма хотел помочь нам, — цитирует испанского специалиста RMC Sport.

В нынешнем сезоне голкипер провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и 9 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 14 туров «ПСЖ» является безоговорочным лидером чемпионата Франции, имея в копилке 33 очка.

«ПСЖ» остался в меньшинстве в начале матча с «Гавром»

