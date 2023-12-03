Энрике — о победе над «Гавром»: Команда проявила характер

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после победы своей команды над «Гавром».

Встреча 14-го тура чемпионата Франции прошла 3 декабря и завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. Стоит сказать, что с 10-й минуты команда Энрике играла в меньшинстве.

«Начало матча стало для нас мучительным, но мы показали, что способны обороняться. Конечно, на поле было не совсем то, чего мы хотели, но игроки проявили характер», — цитирует Энрике RMC Sport.

После 14 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 33 очка. Ближайшим преследователем парижан является «Ницца», в копилке которой 29 баллов.