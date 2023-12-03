Кузяев — лучший игрок матча «Гавр» - «ПСЖ» по передачам в финальную треть

Сегодня, 3 декабря, «Гавр» проиграл «ПСЖ» (0:2) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Российский хавбек «Гавра» Далер Кузяев на хорошем уровне провел встречу с главной командой Франции. По сведениям известного сервиса Opta Sports, на счету Кузяева 29 точных передач в финальную треть поля. Отмечается, что у 30-летнего полузащитника общая точность передач составила 84%.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах Лиги 1, в которых смог забить два мяча.

«Гавр» занимает девятое место в турнирной таблице французского чемпионата, имея в своем активе 16 набранных очков в 14 турах.