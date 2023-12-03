Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые начнут игру с «Монпелье» с первых минут. Отметим, что российский полузащитник Александр Головин попал в число этих игроков. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Кён (вр), Вандерсон, Синго, Марипан (к), Якобс, Камара, Закария, Аклиуш, Минамино, Головин, Балогун.

Начало матча 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» запланировано на 17:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

В настоящий момент «Монако» занимает третье место в Лиге 1, а «Монпелье» располагается на 13-й позиции.