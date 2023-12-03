Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»

03 Декабря 2023 • 16:09 Комментировать
Монако
...
Монпелье
1 1.63 X 4.50 2 4.90
Через 0 ч. 9 мин.

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые начнут игру с «Монпелье» с первых минут. Отметим, что российский полузащитник Александр Головин попал в число этих игроков. Полностью стартовый состав команды выглядит следующим образом: Кён (вр), Вандерсон, Синго, Марипан (к), Якобс, Камара, Закария, Аклиуш, Минамино, Головин, Балогун.

Начало матча 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» запланировано на 17:00 по столичному времени. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате.

В настоящий момент «Монако» занимает третье место в Лиге 1, а «Монпелье» располагается на 13-й позиции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
16:30
«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:59
Монако - Монпелье: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Декабря
19:58
Во Франции объяснили, почему Головину тяжело уйти в топ-клуб из «Монако»
00:35
Ставка и прогноз на матч Монако – Монпелье чемпионата Франции 3 декабря 2023
01 Декабря
20:47
Головин – лучший игрок «Монако» третий месяц подряд
28 Ноября
16:40
Сёмин: За Головиным следят многие топ-клубы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО МОНПЕЛЬЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
95 мин
Гавр Гавр
ПСЖ ПСЖ
0
1
9.60 5.20 1.32
Видео
03.12.23 в 17:00
Монако Монако
Монпелье Монпелье
1.56 4.20 5.80
Видео
03.12.23 в 17:00
Брест Брест
Клермон Клермон
1.81 3.75 4.40
Видео
03.12.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Лорьян Лорьян
2.17 3.40 3.35
Видео
03.12.23 в 19:05
Лилль Лилль
Мец Мец
1.39 4.70 8.40
Видео
03.12.23 в 22:45
Марсель Марсель
Ренн Ренн
1.89 3.75 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 03 Декабря
16:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Монпелье»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:09 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»
15:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе забил свой 15-й гол в этом розыгрыше Лиги 1
15:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» остался в меньшинстве в начале матча с «Гавром» 1
14:30 · Франция. Лига 1
«Гавр» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:55 · Франция. Лига 1
Шкриньяр пропустит матч с «Гавром»
13:47 · Франция. Лига 1
Коло-Муани: «ПСЖ» – клуб моего сердца»
01:04 · Франция. Лига 1
«Нант» нанёс «Ницце» первое поражение в сезоне
02 Декабря
21:08 · Франция. Лига 1
«Ланс» оставил «Лион» на последнем месте
19:58 · Франция. Лига 1
Во Франции объяснили, почему Головину тяжело уйти в топ-клуб из «Монако»
16:06 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Если посмотреть на статистику, можно сделать вывод, что Дембеле не является хорошим игроком»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре
11:57 · Франция. Лига 1
Баркола получил поддержку от президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи после матча с «Ньюкаслом»
10:50 · Франция. Лига 1
Головин объяснил разгромное поражение «Монако» от «ПСЖ»
09:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер
Все новости
Рекомендуем