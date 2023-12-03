Мбаппе забил свой 15-й гол в этом розыгрыше Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отличился очередным голом в чемпионате Франции. На этот раз лидер парижан поразил ворота «Гавра» в выездном поединке. Этот мяч стал для француза 15 в нынешнем розыгрыше соревнования.

Отметим, что начиная с десятой минуте встречи «ПСЖ» играет в меньшинстве из-за удаления Джанлуиджи Доннаруммы. Мбаппе помог своей команде выйти вперёд спустя 13 минут после того, как итальянец получил красную карточку.

«ПСЖ» в случае победы над «Гавром» будет лидировать в чемпионате Франции с отрывом в 4 очка от второго места, на котором располагается «Ницца». Напомним, у Мбаппе летом заканчивается контракт с командой Луиса Энрике.