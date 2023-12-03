«ПСЖ» остался в меньшинстве в начале матча с «Гавром»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции c «Гавром».

Эпизод произошел на десятой минуте первого тайма. Доннарумма слишком далеко вышел из ворот и попытался в прыжке выбить мяч ногой, однако попал в игрока «Гавра». Арбитр, не задумываясь, показал вратарю красную карточку.

Любопытно, что пострадавший футболист «Гавра» находился в офсайде, однако боковой не поднял флажок, а VAR не стал вмешиваться в эпизод.

Встреча 14-го тура французской Лиги 1 продолжается в эти минуты. На данный момент парижане ведут в счете – 1:0. Текстовая трансляция игры доступна на портале LiveResult.