Шкриньяр пропустит матч с «Гавром»

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр не примет участие в ближайшем матче своей команды. По информации от Le Parisien, словак не поможет парижанам в сегодняшнем матче против «Гавра». Причиной этому послужила высокая температура.

Источник в то же время сообщает, что место Шкриньяра в основном составе в матче с «Гавром» займёт португалец Данилу Перейра. Для 32-летнего футболиста этот матч будет 9 в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Шкриньяр присоединился к «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера» на правах свободного агента. 28-летний Милан провёл 12 матчей в этом розыгрыше Лиги 1, где не отметился ни одним результативным действием.