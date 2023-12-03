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Чемпионат Франции. Лига 1

Шкриньяр пропустит матч с «Гавром»

03 Декабря 2023 • 13:55 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 10.00 X 5.90 2 1.30
Через 0 ч. 44 мин.

Защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр не примет участие в ближайшем матче своей команды. По информации от Le Parisien, словак не поможет парижанам в сегодняшнем матче против «Гавра». Причиной этому послужила высокая температура.

Источник в то же время сообщает, что место Шкриньяра в основном составе в матче с «Гавром» займёт португалец Данилу Перейра. Для 32-летнего футболиста этот матч будет 9 в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Шкриньяр присоединился к «ПСЖ» минувшим летом из миланского «Интера» на правах свободного агента. 28-летний Милан провёл 12 матчей в этом розыгрыше Лиги 1, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Милан Шкриньяр

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