Коло-Муани: «ПСЖ» – клуб моего сердца»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло-Муани рассказал, что для него значит играть за парижскую команду. Напомним, француз летом перебрался в коллектив Луиса Энрике из франкфуртского «Айнтрахта». Сумма трансфера составила 95 миллионов евро.

«ПСЖ» – клуб моего сердца. Я живу в городе, в котором вырос. Тренер просит от меня всегда находиться в движении. Конечно, вокруг меня много ожиданий, поэтому мне предстоит усердно поработать», – цитирует Коло-Муани Telefoot.

Коло-Муани в этом сезоне сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, где записал на свой счёт три гола и две результативные передачи. На днях футболисту исполнится 25 лет.