«Нант» нанёс «Ницце» первое поражение в сезоне

Подрастерявший форму «Нант» в 14-м туре чемпионата Франции играл дома против претендентов на лидерство из «Ниццы». На 25-й минуте Мусса Сиссоко не смог пробить вратаря, но Флоран Молле добавил мяч с подбора. На 63-й минуте Дуглас Гомес стрельнул в перекладину. Кефрен Тюрам головой мог забивать, но вратарь выручил. Саймон Мозес в самой концовке едва не добился успеха - штанга.

«Нант» вышел на восьмое место, а соперник после первого поражения в сезоне не смог потеснить «ПСЖ» с вершины таблицы.