«Нант» нанёс «Ницце» первое поражение в сезоне

Подрастерявший форму «Нант» в 14-м туре чемпионата Франции играл дома против претендентов на лидерство из «Ниццы». На 25-й минуте Мусса Сиссоко не смог пробить вратаря, но Флоран Молле добавил мяч с подбора. На 63-й минуте Дуглас Гомес стрельнул в перекладину. Кефрен Тюрам головой мог забивать, но вратарь выручил. Саймон Мозес в самой концовке едва не добился успеха - штанга.
«Нант» вышел на восьмое место, а соперник после первого поражения в сезоне не смог потеснить «ПСЖ» с вершины таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Молле Флоран25'
Лафон Альбан•Коко Маркус82' (Бамба Абдул-Кадер (82') •Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль• 18'Дюверн Жан-Кевин• 61'Дуглас Гомес•Чиривелья Педро 89'90' (Дьяк Ламин (90') •Молле Флоран•Сиссоко Мусса76' (Мутуссами Самуэль (76') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа82' (Паллуа Николя (82')
Булка Марцин•Росарио Пабло71' (Будауи Хишем (71') •Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган81' (Клод-Морис Алексис (81') •Ндайишимийе Юссуф81' (Лотомба Жордан (81') •Тюрам Кефрен•Моффи Теремас•Гессан Эванн62' (Буанани Бадредин (62') •Бога Жереми62' (Лаборд Гаэтан (62')
Запасные: Сиригу Сальваторе•Перро Ромен•Лоше Том•Бальде Алиу
02 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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