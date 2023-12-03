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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» нанёс «Ницце» первое поражение в сезоне

03 Декабря 2023 • 01:04 Комментировать
Нант
1:0
Ницца

Подрастерявший форму «Нант»  в 14-м туре чемпионата Франции играл дома против претендентов на лидерство из «Ниццы». На 25-й минуте Мусса Сиссоко не смог пробить вратаря, но Флоран Молле добавил мяч с подбора. На 63-й минуте Дуглас Гомес стрельнул в перекладину. Кефрен Тюрам головой мог забивать, но вратарь выручил. Саймон Мозес в самой концовке едва не добился успеха - штанга.

«Нант» вышел на восьмое место, а соперник после первого поражения в сезоне не смог потеснить «ПСЖ» с вершины таблицы.

Протокол игры  
Нант1:0Ницца
(1:0) Молле Флоран25'  
Лафон АльбанКоко Маркус 82' (Бамба Абдул-Кадер ( 82') Кёмерт ЭрайКастеллетто Жан-Шарль  18'Дюверн Жан-Кевин  61'Дуглас ГомесЧиривелья Педро  89' 90' (Дьяк Ламин ( 90') Молле ФлоранСиссоко Мусса 76' (Мутуссами Самуэль ( 76') Саймон МозесМохамед Мостафа 82' (Паллуа Николя ( 82')
Запасные: Аппюа СтредерМаркус АленсарХаджам ЖауэнДескамп РемиЗезе Натан
Булка МарцинРосарио Пабло 71' (Будауи Хишем ( 71') Тодибо Жан-КлерДанте БонфимБар МельвенСансон Морган 81' (Клод-Морис Алексис ( 81') Ндайишимийе Юссуф 81' (Лотомба Жордан ( 81') Тюрам КефренМоффи ТеремасГессан Эванн 62' (Буанани Бадредин ( 62') Бога Жереми 62' (Лаборд Гаэтан ( 62')
Запасные: Сиригу СальватореПерро РоменЛоше ТомБальде Алиу
02 декабря. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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