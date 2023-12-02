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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» оставил «Лион» на последнем месте

02 Декабря 2023 • 21:08 Комментировать
Ланс
3:2
Лион
окончен

В 14-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Лиона». Несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах таблицы, противостояние получилось равным. Джек О`Брайан открыл счет после углового. Уэсли Саид восстановил паритет. Сразу после перерыва уже «Ланс» вышел вперед после удара с 11 метров от Пшемыслава Франковски. О`Брайан еще раз забил с нескольких метров, но тут же «Ланс» вырвал победу, Франковски также оформил дубль - 3:2.

«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - последний.

Протокол игры  
Ланс3:2Лион
  15'О'Брайан Джек (0:1)
(1:1) Саид Уэсли26'  
(2:1) Франковски Пшемыслав52'  
  72'О'Брайан Джек (2:2)
(3:2) Франковски Пшемыслав74'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина Факундо  41'Агилар Рубен 78' (Айдара Массадио ( 78') Мачадо Дейвер  34' 46' (Франковски Пшемыслав ( 46') Эль Айнауи Нейл 87' (Менди Нампали ( 87') Абдул-Самед СалисСотока Флориан  90'Коста Давид 63' (Томассон Адриен ( 63') Саид Уэсли 64' (Гилавоги Морган ( 64')
Запасные: Диуф ЭндиХусанов АбдукодирФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
Лопеш АнтониМата Клинтон 89' (Кумбеди Саэль ( 89') Ловрен Деян 86' (Бальде Мама ( 86') О'Брайан ДжекТальяфико НиколасКакере МаксансАльверо Скелли 63' (Акуоку Поль ( 63') Нуама Эрнест 86' (Чалета-Цар Дуе ( 86') Шерки РайанМорейра Диегу 63' (Кадевере Тино ( 63') Ляказетт Александр
Запасные: Сарр Мамаду-НабиЖоао Юстин БенгуйМилагрес ЭнрикеДиавара МамадуII
02 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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