«Ланс» оставил «Лион» на последнем месте

В 14-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Лиона». Несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах таблицы, противостояние получилось равным. Джек О`Брайан открыл счет после углового. Уэсли Саид восстановил паритет. Сразу после перерыва уже «Ланс» вышел вперед после удара с 11 метров от Пшемыслава Франковски. О`Брайан еще раз забил с нескольких метров, но тут же «Ланс» вырвал победу, Франковски также оформил дубль - 3:2.
«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - последний.
Протокол игры
|15'О'Брайан Джек (0:1)
|(1:1) Саид Уэсли26'
|(2:1) Франковски Пшемыслав52'
|72'О'Брайан Джек (2:2)
|(3:2) Франковски Пшемыслав74'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо• 41'Агилар Рубен78' (Айдара Массадио (78') •Мачадо Дейвер 34'46' (Франковски Пшемыслав (46') •Эль Айнауи Нейл87' (Менди Нампали (87') •Абдул-Самед Салис•Сотока Флориан• 90'Коста Давид63' (Томассон Адриен (63') •Саид Уэсли64' (Гилавоги Морган (64')
Лопеш Антони•Мата Клинтон89' (Кумбеди Саэль (89') •Ловрен Деян86' (Бальде Мама (86') •О'Брайан Джек•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Альверо Скелли63' (Акуоку Поль (63') •Нуама Эрнест86' (Чалета-Цар Дуе (86') •Шерки Райан•Морейра Диегу63' (Кадевере Тино (63') •Ляказетт Александр
02 декабря. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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