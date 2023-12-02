«Ланс» оставил «Лион» на последнем месте

В 14-м туре Лиги 1 «Ланс» играл против «Лиона». Несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах таблицы, противостояние получилось равным. Джек О`Брайан открыл счет после углового. Уэсли Саид восстановил паритет. Сразу после перерыва уже «Ланс» вышел вперед после удара с 11 метров от Пшемыслава Франковски. О`Брайан еще раз забил с нескольких метров, но тут же «Ланс» вырвал победу, Франковски также оформил дубль - 3:2.

«Ланс» закрепился на шестом месте, противник - последний.