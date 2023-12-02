Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Во Франции объяснили, почему Головину тяжело уйти в топ-клуб из «Монако»

02 Декабря 2023 • 19:58 Комментировать
Монако
...
Монпелье
1 1.65 X 4.50 2 4.80
Через 20 ч. 42 мин.

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Есть два главных препятствия на пути его перехода в топ-клуб: его возраст и его международная невидимость, поскольку «Монако» не играет в еврокубках, а Россия исключена из всех крупных соревнований», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 12 играх чемпионата Франции, в которых смог забить пять мячей. Помимо этого, на счету Головина два ассиста.

Действующее трудовое соглашение россиянина с «Монако» рассчитано до середины 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Головина составляет 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Жан-Филип Леклер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
00:35
Ставка и прогноз на матч Монако – Монпелье чемпионата Франции 3 декабря 2023
01 Декабря
20:47
Головин – лучший игрок «Монако» третий месяц подряд
28 Ноября
16:40
Сёмин: За Головиным следят многие топ-клубы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО МОНПЕЛЬЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
62 мин
Ланс Ланс
Лион Лион
2
1
1.81 3.75 4.40
Видео
02.12.23 в 23:00
Нант Нант
Ницца Ницца
3.95 3.75 1.89
Видео
03.12.23 в 15:00
Гавр Гавр
ПСЖ ПСЖ
9.60 5.20 1.32
Видео
03.12.23 в 17:00
Монако Монако
Монпелье Монпелье
1.56 4.20 5.80
Видео
03.12.23 в 17:00
Брест Брест
Клермон Клермон
1.81 3.75 4.40
Видео
03.12.23 в 17:00
Тулуза Тулуза
Лорьян Лорьян
2.17 3.40 3.35
Видео
03.12.23 в 19:05
Лилль Лилль
Мец Мец
1.39 4.70 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
19:58 · Франция. Лига 1
Во Франции объяснили, почему Головину тяжело уйти в топ-клуб из «Монако»
16:06 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Если посмотреть на статистику, можно сделать вывод, что Дембеле не является хорошим игроком»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре
11:57 · Франция. Лига 1
Баркола получил поддержку от президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи после матча с «Ньюкаслом»
10:50 · Франция. Лига 1
Головин объяснил разгромное поражение «Монако» от «ПСЖ»
09:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе
05:39 · Франция. Лига 1
​Гроссо установил антирекорд «Лиона» - самое раннее увольнение в истории клуба
03:45 · Франция. Лига 1
Жан-Мишель Оля: «Увольнение Гроссо из «Лиона» было неизбежным»
02:35 · Франция. Лига 1
​Французская пресса снова критикует Доннарумму
00:56 · Франция. Лига 1
«Реймс» был сильнее «Страсбурга»
00:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» остаётся наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Мбаппе
01 Декабря
23:37 · Франция. Лига 1
Юный талант из Бразилии намерен перейти в «ПСЖ» слухи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Настало время показать лучшую версию себя»
21:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» может окончательно отказаться от Мбаппе при определённом условии слухи
Все новости
Рекомендуем