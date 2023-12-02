Во Франции объяснили, почему Головину тяжело уйти в топ-клуб из «Монако»

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер поделился мнением о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

«Есть два главных препятствия на пути его перехода в топ-клуб: его возраст и его международная невидимость, поскольку «Монако» не играет в еврокубках, а Россия исключена из всех крупных соревнований», — приводит слова Леклера издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 12 играх чемпионата Франции, в которых смог забить пять мячей. Помимо этого, на счету Головина два ассиста.

Действующее трудовое соглашение россиянина с «Монако» рассчитано до середины 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Головина составляет 30 млн евро.