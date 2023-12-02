Луис Энрике: «Если посмотреть на статистику, можно сделать вывод, что Дембеле не является хорошим игроком»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике встал на защиту Усмана Дембеле, который выдал не самую убедительную статистику на старте карьеры за парижский клуб. Напомним, на счету француза гол и 4 результативные передачи в 12 турах чемпионата.

«Есть такие виды спорта, где статистика не имеет большого значения. Если посмотреть на статистику, можно сделать вывод, что Дембеле не является хорошим игроком. Я не уделяю много значения статистике», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Дембеле достался «ПСЖ» минувшим летом из каталонской «Барселоны», которая получила за француза отступные в размере 50 миллионов евро.