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Чемпионат Франции. Лига 1

Баркола получил поддержку от президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи после матча с «Ньюкаслом»

02 Декабря 2023 • 11:57 Комментировать
Гавр
...
ПСЖ
1 9.50 X 5.80 2 1.30
03.12 15:00

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Баркола после матча с «Ньюкаслом» в групповом этапе Лиги чемпионов получил поддержку лично от президента парижан Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщает журналист Абдулла Бульма в социальных сетях.

Напомним, «ПСЖ» вырвал ничью в матче с «Ньюкаслом» на последних минутах. Впрочем, Баркола по ходу игры упустил несколько очевидных моментов для взятия ворот, из-за чего подвергся критике среди болельщиков. Президент Аль-Хелаифи решил поддержать француза, чтобы подбодрить его в психологическом плане.

21-летний Баркола перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Лиона». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

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