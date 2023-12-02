Баркола получил поддержку от президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи после матча с «Ньюкаслом»

Полузащитник «ПСЖ» Брэдли Баркола после матча с «Ньюкаслом» в групповом этапе Лиги чемпионов получил поддержку лично от президента парижан Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщает журналист Абдулла Бульма в социальных сетях.

Напомним, «ПСЖ» вырвал ничью в матче с «Ньюкаслом» на последних минутах. Впрочем, Баркола по ходу игры упустил несколько очевидных моментов для взятия ворот, из-за чего подвергся критике среди болельщиков. Президент Аль-Хелаифи решил поддержать француза, чтобы подбодрить его в психологическом плане.

21-летний Баркола перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Лиона». Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.