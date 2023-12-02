Головин объяснил разгромное поражение «Монако» от «ПСЖ»

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о крупном поражении от «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Монегаски уступили парижанам со счетом 2:5.

«Это был тяжелый матч против одной из сильнейших команд мира. «ПСЖ» отлично сыграл, они создали много голевых моментов. Мы же часто допускали индивидуальные ошибки, из-за которых пропускали голы. Этот матч уже в прошлом. Сейчас все мысли о поединке с «Монпелье», - передает слова россиянина пресс-служба клуба.

Матч между «Монако» и «Монпелье» состоится в воскресенье, 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.