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«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер

02 Декабря 2023 • 09:54 Комментировать

Полузащитник Габриэль Москардо, правами на которого владеет бразильский «Коринтианс», близок к переезду в Европу. Новым местом работы 18-летнего футболиста станет «ПСЖ», об этом рапортует PSG COMMUNITY.

Как информирует источник, парижский гранд согласовал все детали трансфера перспективного хавбека. Сделка будет официально оформлена в январе 2024 года. Сумма перехода составит порядка 22 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Москардо поучаствовал в 17 поединках чемпионата Бразилии. Опорный полузащитник сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Коринтианс ПСЖ Габриэль Москардо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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