«ПСЖ» согласовал первый зимний трансфер

Полузащитник Габриэль Москардо, правами на которого владеет бразильский «Коринтианс», близок к переезду в Европу. Новым местом работы 18-летнего футболиста станет «ПСЖ», об этом рапортует PSG COMMUNITY.

Как информирует источник, парижский гранд согласовал все детали трансфера перспективного хавбека. Сделка будет официально оформлена в январе 2024 года. Сумма перехода составит порядка 22 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Москардо поучаствовал в 17 поединках чемпионата Бразилии. Опорный полузащитник сделал одну результативную передачу и получил пять желтых карточек.