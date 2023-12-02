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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гроссо установил антирекорд «Лиона» - самое раннее увольнение в истории клуба

02 Декабря 2023 • 05:39 Комментировать
Ланс
...
Лион
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Через 12 ч. 29 мин.

Итальянский специалист, бывший чемпион мира Фабио Гроссо, сложил свои полномочия в качестве наставника «Лиона». Он провел лишь семь матчей у руля клуба - и это стало новым антирекордом клуба, так как доселе минимальный показатель проведенных до увольнения матчей составлял двенадцать - Силвиньо в 2019 году.

По слухам, следующим наставником «Лиона» станет Хорхе Сампаоли. Сейчас клуб занимает последнее, восемнадцатое место в турнирной таблице высшей лиги французского чемпионата. В следующем, четырнадцатом туре чемпионата Лги 1 «Лион» сыграет в гостях с «Лансом».  


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Евро-Футбол.Ру,
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