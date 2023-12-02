Жан-Мишель Оля: «Увольнение Гроссо из «Лиона» было неизбежным»

Бывший президент «Лиона» Жан-Мишель Оля высказался о недавней отставке Фабио Гроссо.

Итальянский специалист занял пост главного тренера «Лиона» в середине сентября, сменив Лорана Блана, но уже в конце ноября был уволен. Под руководством Гроссо команда набрала пять очков в семи матчах и осталась на последней строчке в Лиге 1.

«Увольнение Гроссо – печальное, но неизбежное событие. Команда занимает 18-е место, никаких признаков прогресса после смены тренера не наблюдалось, поэтому пришлось реагировать. Возможно, будущие изменения и работа на трансферном рынке в январе помогут «Лиону» исправить положение», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Оля.