Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Французская пресса снова критикует Доннарумму

02 Декабря 2023 • 02:35 Комментировать

Вот уже более двух лет итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма выступает во Франции, но он так и не может снискать уважение и доверие к своей игре со стороны французских журналистов.

Они перемывают ему все косточки после каждого пропущенного мяча, тем более, что и сам Доннарумма часто неуклюж в воротах, на что сетуют даже его соотечественники. В матче  «ПСЖ» против «Ньюкасла» он снова не выручил в не самой сложной ситуации. И его снова критикуют.

- Доннарумма способен совершить эффектное спасение, но оставляет устойчивое впечатление, что может совершить ошибку в любой момент, - сообщает RMC Sport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Реймс Реймс
Страсбург Страсбург
2
1
1.02 23.00 100.00
Видео
02.12.23 в 19:00
Ланс Ланс
Лион Лион
1.81 3.75 4.40
Видео
02.12.23 в 23:00
Нант Нант
Ницца Ницца
3.95 3.75 1.89
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
02:35 · Франция. Лига 1
​Французская пресса снова критикует Доннарумму
00:56 · Франция. Лига 1
«Реймс» был сильнее «Страсбурга»
00:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» остаётся наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Мбаппе
01 Декабря
23:37 · Франция. Лига 1
Юный талант из Бразилии намерен перейти в «ПСЖ» слухи
21:47 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Настало время показать лучшую версию себя»
21:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» может окончательно отказаться от Мбаппе при определённом условии слухи
18:49 · Франция. Лига 1
Игроки «ПСЖ» сыграют с «Гавром» в необычной форме фото
11:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабелла: «На данный момент возвращение Реми в «Краснодар» невозможно»
08:43 · Франция. Лига 1
«Лион», проваливший старт сезона, выбрал нового тренера
03:57 · Франция. Лига 1
​Саже - временный наставник «Лиона»
03:25 · Франция. Лига 1
​Бенатиа приступил к работе в Марселе
30 Ноября
17:57 · Франция. Лига 1
​Тудору не интересна работа в «Лионе»
17:21 · Франция. Лига 1
«Лион» объявил об отставке Гроссо официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
​Мбаппе и «Ливерпуль» - признаков интереса к игроку нет
11:53 · Франция. Лига 1
«Лион» решил уволить Гроссо
Все новости
Рекомендуем