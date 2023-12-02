​Французская пресса снова критикует Доннарумму

Вот уже более двух лет итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма выступает во Франции, но он так и не может снискать уважение и доверие к своей игре со стороны французских журналистов.

Они перемывают ему все косточки после каждого пропущенного мяча, тем более, что и сам Доннарумма часто неуклюж в воротах, на что сетуют даже его соотечественники. В матче «ПСЖ» против «Ньюкасла» он снова не выручил в не самой сложной ситуации. И его снова критикуют.

- Доннарумма способен совершить эффектное спасение, но оставляет устойчивое впечатление, что может совершить ошибку в любой момент, - сообщает RMC Sport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года.