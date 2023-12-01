Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру.

18-летний футболист был интересен лондонскому «Челси» и другим английским грандам, также на хавбека претендует «Барселона». По информации журналиста Фабриса Хокинса, бразилец решил перейти в «ПСЖ». Действующие чемпионы Франции в скором времени сделают первое официальное предложение. Известно, что «Коринтианс» хочет заработать на продаже восходящей звезды около 25 млн евро. Не исключено, что в случае осуществления сделки в январе парижане на полгода отправят юного игрока в аренду в обратном направлении.

Габриэль Москардо провёл 24 матча за первую команду «Коринтианса», отметившись одним забитым мячом.