В грядущие выходные «ПСЖ» предстоит сыграть с «Гавром» в рамках французской Лиги 1. Форма игроков лидера чемпионата Франции будет немного отличаться от той, что обычно.

Так, фамилии игроков парижан на их спинах будут написаны на корейском языке. Таким образом клуб порадует своих южнокорейских фанатов, пишет клубная пресс-служба. В столице Южной Кореи, городе Сеул будет организована прямая трансляция игры.

Отметим, что прошедшим летом в «ПСЖ» перебрался южнокорейский игрок атаки Ли Кан Ин. Ранее он выступал в чемпионате Испании за «Мальорку». Атакующий полузащитник сыграл за клуб в 10 матчах во всех турнирах и забил два мяча и отдал один ассист.