«Лион», проваливший старт сезона, выбрал нового тренера

Французский «Лион», который официально отправил в отставку итальянского тренера Фабио Гроссо, подыскивает нового наставника. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По сообщениям источника, в поле зрения «ткачей» попал Бруно Женезио, уволенный в середине ноября из «Ренна». Стоит отметить, что этот специалист уже работал в «Лионе».

«Лион» катастрофически выступает в нынешнем сезоне чемпионата Франции. После 12 проведенных матчей команда набрала всего семь баллов и занимает сенсационное последнее место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч «ткачи» проведут против «Ланса» на выезде.