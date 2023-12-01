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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион», проваливший старт сезона, выбрал нового тренера

01 Декабря 2023 • 08:43 Комментировать

Французский «Лион», который официально отправил в отставку итальянского тренера Фабио Гроссо, подыскивает нового наставника. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

По сообщениям источника, в поле зрения «ткачей» попал Бруно Женезио, уволенный в середине ноября из «Ренна». Стоит отметить, что этот специалист уже работал в «Лионе».

«Лион» катастрофически выступает в нынешнем сезоне чемпионата Франции. После 12 проведенных матчей команда набрала всего семь баллов и занимает сенсационное последнее место в турнирной таблице Лиги 1. Ближайший матч «ткачи» проведут против «Ланса» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бруно Женезио
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