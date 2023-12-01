​Саже - временный наставник «Лиона»

Фабио Гроссо самым прямым образом пострадал за интересы «Лиона», но это не помогло ему спасти свое место в клубе - в четверг «Лион» объявил об отставке итальянского специалиста. Временным наставником французского клуба назначен Пьер Саже, помогать которому будут Жереми Бреше, Жан-Франсуа Вулье и Реми Веркутре.

Сейчас бывший гегемон французского футбола занимает последнее, восемнадцатое место в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1. В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на выезде с «Лансом», эта игра состоится второго декабря. «Ланс» сейчас идет на шестом месте.