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Чемпионат Франции. Лига 1

​Саже - временный наставник «Лиона»

01 Декабря 2023 • 03:57 Комментировать
Ланс
...
Лион
1 1.70 X 4.10 2 4.90
02.12 19:00

Фабио Гроссо самым прямым образом пострадал за интересы «Лиона», но это не помогло ему спасти свое место в клубе - в четверг «Лион» объявил об отставке итальянского специалиста. Временным наставником французского клуба назначен Пьер Саже, помогать которому будут Жереми Бреше, Жан-Франсуа Вулье и Реми Веркутре.

Сейчас бывший гегемон французского футбола занимает последнее, восемнадцатое место в турнирной таблице французского чемпионата Лиги 1. В следующем туре «Лиону» предстоит сыграть на выезде с «Лансом», эта игра состоится второго декабря. «Ланс» сейчас идет на шестом месте.


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