​Тудору не интересна работа в «Лионе»

«Лион» объявил об отставке Фабио Гроссо и теперь ищет нового главного тренера для команды. Слухи связывали с этой работой Игора Тудора, однако 45-летний хорват не заинтересован в таком назначении. Об этом рассказывает Foot Mercato.

Отмечается, что Тудор нацелен на возвращение в Серию А, где ранее он работал в «Удинезе», «Ювентусе» (член штаба Андреа Пирло) и «Вероне».

Стоит сказать, что Игор Тудор находится без работы с лета после ухода из «Марселя».

На текущий момент «Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 2 декабря – против «Ланса».