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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тудору не интересна работа в «Лионе»

30 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать
Ланс
...
Лион
1 1.70 X 4.15 2 4.90
02.12 19:00

«Лион» объявил об отставке Фабио Гроссо и теперь ищет нового главного тренера для команды. Слухи связывали с этой работой Игора Тудора, однако 45-летний хорват не заинтересован в таком назначении. Об этом рассказывает Foot Mercato.

Отмечается, что Тудор нацелен на возвращение в Серию А, где ранее он работал в «Удинезе», «Ювентусе» (член штаба Андреа Пирло) и «Вероне».

Стоит сказать, что Игор Тудор находится без работы с лета после ухода из «Марселя».  

На текущий момент «Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч команда проведёт 2 декабря – против «Ланса».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Игор Тудор

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