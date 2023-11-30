Итальянский специалист Фабио Гроссо покинул пост главного тренера «Лиона». Об этом сообщает пресс-служба французского коллектива.

46-летний Гроссо занимает должность наставника команды с сентября этого года. Под его руководством «Лион» провел семь матчей, в который одержал всего одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

После 12 туров «Лион» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе всего семь очков.

2 декабря «Лион» на выезде встретится с «Лансом». Начало игры 13-го тура Лиги 1 запланировано на 19:00 по столичному времени.