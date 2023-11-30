«Лион» решил уволить Гроссо

Руководство французского «Лиона» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Фабио Гроссо. Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Причиной такого решения стало провальное выступление «Лиона» в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. После 12 туров «ткачи» набрали всего семь очков и сенсационно замыкают турнирную таблицу. Ближайший поединок «Лион» проведет на выезде против «Ланса». Игра состоится в субботу, 2 декабря.

Ранее сообщалось, что заменить Гроссо у руля французской команды может известный аргентинский специалист Хорхе Сампаоли.