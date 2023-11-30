​Сампаоли может стать тренером «Лиона»

В ближайшее время во французском «Лионе» может произойти еще одна смена тренера, Фабио Гроссо грозит отставка за слабые результаты - возможно, его уже уволили бы, но, так как Гроссо физически пострадал за клуб, руководство пока что откладывает расставание с ним.

Есть кандидатура, которая может его заменить - это Хорхе Сампаоли, который не так давно был уволен из «Фламенго». Ранее аргентинский специалист уже работал во Франции - в сезоне 2021/2022 он тренировал марсельский «Олимпик».

Что до «Лиона», то команда идет на шокирующем последнем месте в турнирной таблице Лиги 1, после двенадцати матчей у нее лишь семь очков.