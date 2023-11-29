Жослен Гурвеннек стал главным тренером «Нанта», сообщает пресс-служба «канареек».

Бывший футболист «жёлтого дома», выступавший за клуб с 1995 по 1998 год, сменил на тренерском посту Пьера Аристуи. В турнирной таблице французской Лиге 1 «Нант» находится на десятом месте после 13-ти туров, набрав 15 очков.

Последним местом работы Гурвеннека был «Лилль», во главе которого специалист находился в сезоне-2021/2022. Лучшими достижениями в тренерской карьере Жослена являются Кубок Франции с «Генгамом» и Суперкубок с «Лиллем».