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Чемпионат Франции. Лига 1

Жослен Гурвеннек возглавил «Нант» официально

29 Ноября 2023 • 18:55 Комментировать
Нант
...
Ницца
02.12 23:00

Жослен Гурвеннек стал главным тренером «Нанта», сообщает пресс-служба «канареек».

Бывший футболист «жёлтого дома», выступавший за клуб с 1995 по 1998 год, сменил на тренерском посту Пьера Аристуи. В турнирной таблице французской Лиге 1 «Нант» находится на десятом месте после 13-ти туров, набрав 15 очков.

Последним местом работы Гурвеннека был «Лилль», во главе которого специалист находился в сезоне-2021/2022. Лучшими достижениями в тренерской карьере Жослена являются Кубок Франции с «Генгамом» и Суперкубок с «Лиллем».

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Евро-Футбол.Ру,
Нант Жослен Гурвеннек

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