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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рико впервые посетил игру «ПСЖ» после тяжёлой травмы

29 Ноября 2023 • 01:34 Комментировать

Голкипер Серхио Рико впервые после тяжёлой черепно-мозговой травмы посетил игру парижского клуба. Во вторничный вечер в Лиге чемпионов игроки «ПСЖ» встречались с «Ньюкаслом» и в концовке матча спасли для себя ничью – 1:1.

Напомним, что Рико пострадал в инциденте с лошадью в минувшем мае. Как сообщали источники, голкипер упал с животного. Сообщалось, что после происшествия Серхио был даже на волоске от смерти, однако его состояние со временем стабилизировалось и улучшилось.

На данный момент Рико приостановил карьеру, однако голкипер в сентябре заявлял, что хотел бы вернуться в профессиональный футбол и снова быть в составе «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
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