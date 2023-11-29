Серхио Рико впервые посетил игру «ПСЖ» после тяжёлой травмы

Голкипер Серхио Рико впервые после тяжёлой черепно-мозговой травмы посетил игру парижского клуба. Во вторничный вечер в Лиге чемпионов игроки «ПСЖ» встречались с «Ньюкаслом» и в концовке матча спасли для себя ничью – 1:1.

Напомним, что Рико пострадал в инциденте с лошадью в минувшем мае. Как сообщали источники, голкипер упал с животного. Сообщалось, что после происшествия Серхио был даже на волоске от смерти, однако его состояние со временем стабилизировалось и улучшилось.

На данный момент Рико приостановил карьеру, однако голкипер в сентябре заявлял, что хотел бы вернуться в профессиональный футбол и снова быть в составе «ПСЖ».