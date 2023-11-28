Сёмин: За Головиным следят многие топ-клубы

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин высказался о хавбеке «Монако» Александре Головине.

По мнению специалиста, за 27-летним футболистом следят большие европейские клубы.

«Головин на виду. Играет в чемпионате, который славится своими молодыми талантами. И по статистике, и по игре Саша проводит великолепный сезон. Он входит в число лучших игроков Лиги 1», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять мячей и стал автором двух голевых передач.

Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Головина составляет 30 миллионов евро.