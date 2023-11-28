«ПСЖ» лидирует в гонке за Москардо

Французский «ПСЖ» в данный момент лидирует в гонке за полузащитником «Коринтианса» Габриэлем Москардо. По информации от журналиста Санти Уны, именно парижская команда имеет наибольшие шансы подписать 18-летнего опорника.

Напомним, Москардо интересен многим европейским топ-клубам, включая каталонскую «Барселону» и лондонский «Челси». Последние летом были близки к оформлению трансфера, но сделка в итоге сорвалась.

Стоимость Москардо в данный момент оценивается в районе 25 миллионов евро. Габриэль ранее не стал отрицать, что в обозримом будущем хотел бы перебраться в европейский топ-клуб.