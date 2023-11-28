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Чемпионат Франции. Лига 1

Лизаразю сравнил Мбаппе с Роналду

28 Ноября 2023 • 10:36 Комментировать

Экс-защитник сборной Франции Биксант Лизаразю сравнил соотечественника Килиана Мбаппе и португальца Криштиану Роналду.

«Все, что делает Мбаппе, это феноменально. У него есть фантастическая сила, которую он применяет на футбольном поле. Килиан делал это уже много раз. Мбаппе пугает защиту соперников и придает уверенность своим партнерам. У него эффективность и менталитет, как у Криштиану Роналду», - передает слова Биксанта портал Goal.com.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл 12 поединков. 24-летний нападающий отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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