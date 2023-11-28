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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» были рады уходу Месси и Неймара

28 Ноября 2023 • 08:44 Комментировать

Игроки «ПСЖ» испытывали дискомфорт, когда в команде выступали аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар. Об этом рапортует PSG Community в социальных сетях.

По данным источника, большая часть футболистов парижской команды была рада уходу из клуба Лео и Неймара. Месси на правах свободного агента перешел в американский «Интер Майами», а бразилец был продан саудовскому «Аль-Хилялю».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место. После 13 сыгранных туров подопечные Луиса Энрике набрали 30 баллов и опережают ближайшего конкурента на одно очко.

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Лионель Месси ПСЖ Неймар ещё теги
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