В «ПСЖ» были рады уходу Месси и Неймара

Игроки «ПСЖ» испытывали дискомфорт, когда в команде выступали аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар. Об этом рапортует PSG Community в социальных сетях.

По данным источника, большая часть футболистов парижской команды была рада уходу из клуба Лео и Неймара. Месси на правах свободного агента перешел в американский «Интер Майами», а бразилец был продан саудовскому «Аль-Хилялю».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место. После 13 сыгранных туров подопечные Луиса Энрике набрали 30 баллов и опережают ближайшего конкурента на одно очко.

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