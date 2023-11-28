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Чемпионат Франции. Лига 1

​Снова насилие во Франции - автобус с поклонниками «Бреста» закидали камнями в Монпелье

28 Ноября 2023 • 05:09 Комментировать
Монпелье
1:3
Брест

В тринадцатом туре французского чемпионата «Брест» съездил в гости на юг Франции в Монпелье, но повел себя там, с точки зрения поклонников, «вероломно» - взял и обыграл бывших чемпионов Франции-2012.

Разочарованные поклонники «паладинов» решили отыграться в доступной им манере - закидав камнями попавшийся под горячие руки автобус, полный поклонников «Бреста». Пострадали окна, ранения получил один человек. Теперь «Брест» требует санкций:

- Это очень серьезный эпизод. Достаточно посмотреть на состояние автобуса. А если бы попали в водителя, ведь автобус двигался по автостраде - что было бы тогда? - вопрошает президент «Бреста» Паскаль Робер.


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Евро-Футбол.Ру,
Брест Монпелье

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