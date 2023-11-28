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Чемпионат Франции. Лига 1

​Владелец «ПСЖ» получил травму во время игры в падель

28 Ноября 2023 • 01:46 Комментировать

Различные французские источники сообщают о травме, которую получил владелец французского «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Получил он ее вовсе не на футбольной тренировке, как можно было бы предположить. Аль-Хелаифи травмировался во время игры в падель, причем очень серьезно. Как и Неймар, бывший игрок клуба, он порвал крестообразные связки.

Это случилось еще седьмого октября, причем любопытно, что травмировался он во время игры в обществе Марко Верратти - футболиста, который покинул «ПСЖ», но перебрался в другой находящийся под патронажем аль-Хелаифи клуб из Катара - «Аль-Араби».

Именно поэтому аль-Хелаифи не особо видно в последнее время.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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