​Владелец «ПСЖ» получил травму во время игры в падель

Различные французские источники сообщают о травме, которую получил владелец французского «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Получил он ее вовсе не на футбольной тренировке, как можно было бы предположить. Аль-Хелаифи травмировался во время игры в падель, причем очень серьезно. Как и Неймар, бывший игрок клуба, он порвал крестообразные связки.

Это случилось еще седьмого октября, причем любопытно, что травмировался он во время игры в обществе Марко Верратти - футболиста, который покинул «ПСЖ», но перебрался в другой находящийся под патронажем аль-Хелаифи клуб из Катара - «Аль-Араби».

Именно поэтому аль-Хелаифи не особо видно в последнее время.