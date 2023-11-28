Луис Энрике оценил текущий уровень «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, как оценивает игру своей команды в нынешнем сезоне.

Испанский специалист занял должность у руля гранда Лиги 1 перед началом кампании. Команда провалила старт в чемпионате, однако затем набрала ход, одержав шесть побед кряду и возглавив турнирную таблицу. В группе Лиги чемпионов парижане идут вторыми, отставая от «Боруссии» Дортмунд на одно очко после четырёх туров.

«Наша команда ещё не достигла желаемого уровня, процесс развития продолжается. Мы можем извлечь больше пользы от игроков, но мне уже нравится кое-что из того, что я вижу. Улучшения требует взаимопонимание между футболистами – в этом аспекте нам ещё предстоит много работы», – сказал Энрике на пресс-конференции в преддверии матча с «Ньюкаслом».