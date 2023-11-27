Ротен: После чемпионата мира Месси показал настоящее лицо

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал поведение бывшего игрока парижан Лионеля Месси.

«У него всегда был образ милого парня, но это изменилось после чемпионата мира. Теперь наружу вылезла его истинная сущность и настоящее лицо. И мы все её увидели. К нему вообще нельзя прикасаться», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Экс-футболист в аргументацию своей позиции привёл недавние слова Месси в адрес Родриго в отборочном матче чемпионата мира, также отметив, что «Золотой мяч» должен был получить Эрлинг Холанн.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира - 2022. Лионель Месси стал лучшим футболистом турнира.