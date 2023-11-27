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Чемпионат Франции. Лига 1

Ротен: После чемпионата мира Месси показал настоящее лицо

27 Ноября 2023 • 22:40 Комментировать (2)
Гавр
...
ПСЖ
03.12 15:00

Бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен раскритиковал поведение бывшего игрока парижан Лионеля Месси.

«У него всегда был образ милого парня, но это изменилось после чемпионата мира. Теперь наружу вылезла его истинная сущность и настоящее лицо. И мы все её увидели. К нему вообще нельзя прикасаться», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Экс-футболист в аргументацию своей позиции привёл недавние слова Месси в адрес Родриго в отборочном матче чемпионата мира, также отметив, что «Золотой мяч» должен был получить Эрлинг Холанн.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира - 2022. Лионель Месси стал лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Жером Ротен ещё теги

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Комментарии (2)
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shatun29
27 Ноября 2023 в 23:42
Зрит в корень лягушатник, у гнома гавно слишком близко к голове, при всё его действительно огромном таланте.
Alex1972
27 Ноября 2023 в 23:18
Не , Месси не ссыкун.. Хе..
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