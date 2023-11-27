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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: «Трансфер Головина во Франции потянет только «ПСЖ»

27 Ноября 2023 • 20:07 Комментировать

Александр Клюев, агент Александра Головина высказался о текущей форме полузащитника «Монако» и интересе к нему от других французских команд.

«Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, её может потянуть только «ПСЖ», - говорит Клюев Metaratings.

Напомним, что Головин попал на обложку ведущего французского издания перед недавним матчем монегасков против «ПСЖ» в рамках Лиги 1. За «Монако» россиянин выступает уже шестой год – с лета 2018 года.

«Сейчас у Саши прекрасная форма, но это далеко не потолок его возможностей», - добавил агент.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Александр Головин Александр Клюев ещё теги
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